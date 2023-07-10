体验 Win11 云电脑，微软将推出更便宜的 Windows 365 消费者版本

IT之家 7 月 10 日消息，微软之前在与 FTC 的听证会上透露了其对 Windows 11 消费者云服务的雄心壮志，而现在 WindowsLatest 证实微软将推出比企业版更便宜的 Windows 365 消费者版本。

目前，Windows 365 提供了两个计划可选：Windows 365 商业版和 Windows 365 企业版。基本计划包括一个 vCPU、2GB RAM 和 64GB 存储空间，每个用户每月收费 20 美元（IT之家备注：当前约 145 元人民币），适用于小型企业、一线工作人员或呼叫中心工作人员。

据称，Windows 11 预览版已经具备配置“云 PC”并直接启动 Windows 365 消费者版本的功能。新的消费者版 Windows 365 可能会在秋季推出。

微软曾考虑将最低消费的消费者版 Cloud PC 定价为 10-20 美元（当前约 72 - 145 元人民币），因此 Windows 365 消费者版本大概率会比商业版以及企业版便宜。

不过，Windows 365 消费者版本应该不止一种版本，例如“家庭版”以及“个人版”。微软计划将“多个 Cloud PC”作为 Windows 365 家庭版的一部分进行捆绑销售。虽然价格尚未确定，但家庭订阅毫无疑问更划算。

不过IT之家也必须提醒大家，这些项目都是内部计划，随时可能被砍，因此请持保留意见。

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