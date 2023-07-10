华为智慧屏 S3 Pro 86 英寸今日开售：支持鸿鹄画质，售价 11999 元

IT之家 7 月 10 日消息，华为智慧屏 S3 Pro 86 英寸版于今天上午 10:08 正式开售，售价 11999 元。

据华为官方介绍，华为智慧屏 S3 Pro 86 英寸版采用一体成型金属机身设计，配备 4K 旗舰芯片（4 核 A73 CPU）+AI 视觉芯片，提供 4GB 内存 + 64GB 存储空间，以及 3 个 48 Gbps HDMI 2.1 高速接口，全部支持 4K 120Hz 信号输入，配备四单元音响系统。

此外，该产品还有华为鸿鹄画质加持，支持 10.7 亿色、92% DCI-P3 广色域、色彩逐台校准 ΔE≤1.5、鸿鹄 AI HDR 增强、4K 120Hz 高刷等，鸿鹄 AI 精晰超分技术号称“通过神经网络模型对低清片源进行计算，提高画面清晰度”。

智能化方面，华为智慧屏 S3 Pro 86 英寸版搭载了 HarmonyOS 3，超级投屏功能支持“10 个投屏协议专利、6 小时不卡顿、60 FPS 高帧率以及 80 ms 低延迟”。该产品还配备 AI 慧眼摄像头，支持 1080P 高清视频通话、坐姿 / 距离提醒等功能。

华为官方称华为智慧屏 S3 Pro 86 英寸版现已上架华为官方商城以及各大授权电商。

IT之家附华为智慧屏 S3 Pro 各版本售价：

65英寸限时特惠 5499 元，原价 5999 元

75 英寸限时特惠 7499 元，原价 7999 元

86 英寸首销 11999 元

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