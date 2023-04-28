5499 元起，华为智慧屏 S3 Pro 系列今日 10:08 首销：4K 投屏、240Hz 鸿鹄画质

IT之家 4 月 28 日消息，华为宣布，全新华为智慧屏 S3 Pro 带来更丰富的全场景智慧体验。4 月 28 日 10:08 正式开售，首销期间优惠 500 元。

华为智慧屏 S3 Pro 65 英寸版本 5999 元，

华为智慧屏 S3 Pro 75 英寸版本 7999 元。

值得一提的是，华为还有一款 86 英寸版，暂未揭晓上市信息。

据介绍，华为智慧屏 S3 Pro 搭载智慧双芯，支持 240Hz 鸿鹄画质（IT之家注：本身 120Hz 刷新率，可通过刷新率倍频技术使画面达到 240Hz 效果），支持超级投屏和 AI 慧眼功能，支持 1080P 高清视频通话；搭载鸿蒙 HarmonyOS 操作系统。

华为智慧屏 S3 Pro 搭载 4K 主芯片以及 1.0T 算力的 AI 视觉芯片，采用 4 核 A73 CPU，配备 4GB+64GB 存储，拥有 1.6T NPU，支持 AI 智能识别画面场景等。

华为智慧屏 S3 Pro 采用鸿鹄绮光绚彩・大师版，10.7 亿色，92% DCI-P3 电影级广色域，色彩逐台校准 △ E≤1.55；支持鸿鹄 AI HDR 增强技术，通过神经网络模型对画面场景进行识别，并对画面进行智能分区增强；支持鸿鹄 AI 精晰超分技术，通过神经网络模型，对低清片源进行计算，提高画面清晰度。

它支持畅连人像追踪、AI 健身、儿童坐姿和距离提醒、AI 体感游戏、环境光感知等功能，提供 3 个 48Gbps HDMI 2.1 接口，全部支持 4K 120Hz 信号输入，可同时接入游戏机、机顶盒、蓝光播放器。

华为智慧屏 S3 Pro 采用一体金属机身（机身中框和背板），拥有澎湃 4 单元音响，升级人声增强、虚拟声场扩展、2 个号角式扬声器，2 个 10W 全频单元，低音 1L 大音腔，低频可下潜至 80Hz。

华为智慧屏 S3 Pro 采用 10 项投屏协议专利，号称 6 小时不卡顿、60 帧 / 秒、80 毫秒低延时，支持一碰投屏，支持分布式投屏，网课投屏（将学习内容投屏到智慧屏上，支持调用智慧屏摄像头、麦克风）、大小屏互动；分屏投屏，支持观影和健身等。还支持办公投屏、遥控器反向操控等，支持 4K 投屏观影。

华为智慧屏 S3 Pro 支持儿童关爱，通过德国莱茵 TUV Youth Care 认证，支持健康护眼、坐姿提醒、距离提醒、内容管控、时长管控。

华为智慧屏 S3 Pro 屏占比达 98%，有着 1.5mm 超窄边框设计；AI 慧眼采用超广角磁吸式摄像头，支持人像追踪、人脸识别、距离 & 坐姿识别、三维骨骼关节识别、智慧环境光感知。

其他方面，华为智慧屏 S3 Pro 支持 Wi-Fi 6 双频双发设计，支持 5GHz 和 2.4GHz 两个频段。