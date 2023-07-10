拼多多 Tenu 强化海外生态建设，打通办公社交 App“Whalek”

IT之家 7 月 10 日消息，据 Tech 星球，继 TEMU 出海后，拼多多又在海外推出了办公社交应用“Whalek”（鲸鱼），目前 TEMU 商家已经开始使用这款 App 进行社交聊天和商务办公。

IT之家注意到，“Whalek”目前已经上架海外 Apple Store，例如美区和日区。这款 App 显示由 TEMU 开发，分类办公社交，定位“面向企业的沟通协作工具”。

Whalek 的聊天界面遵循传统的聊天布局，但在每个用户的个人头像的右下角添加了一个状态标识，显示他们的在线 / 离线状态。此功能允许用户轻松查看其联系人的可用性。此外，用户可以直接在聊天界面中创建群聊。

功能：

1. 提供高效安全的即时消息，使工作更加顺畅。

- 支持一对一聊天或群聊，可以查看消息状态 (已读 / 未读)。

- 可以自定义贴纸，让工作更有趣。

- 使用线程讨论问题。

- 可以共享文件和视频，满足工作的主要需求。

2. 提供专业的平台，使商务沟通更加便捷。

- 开始语音或视频通话，与同事在线解决问题。

- 在多人参与的项目中组织会议，不再担心距离。

- 可以开始直播讲话。

3. 提供待办事项和日历功能，帮助高效工作。

- 可以添加待办事项，不会漏掉任务。

- 可以订阅他人的日历来安排会议。

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