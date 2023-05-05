科技昨夜今晨 0505：拼多多否认总部从中国迁至爱尔兰、五一档票房 15.18 亿元、传大众计划在中国设立全新高端电动车子品牌

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 5 月 5 日，星期五，大家早上好，下面开始播报：

1、拼多多否认总部从中国迁至爱尔兰

5 月 4 日，有消息称，拼多多总部将从中国迁至爱尔兰。拼多多相关负责人表示，该消息严重失实，纯属误读。“拼多多出生在上海，成长在中国，拼多多总部始终在中国上海，不会改变。”>> 查看详情

2、消息称大众计划在中国设立全新高端电动车子品牌

大众集团正在高端电动车领域开发一个新的中国子品牌，从而加强在中国市场的地位，集团计划投资 10 亿欧元（ 当前约 76.4 亿元人民币 ）建立全新的全互联电动汽车创新中心，总部设在合肥。>> 查看详情

3、五一档票房 15.18 亿元

2023 年五一档票房 15.18 亿元，时隔两年再回到 15 亿体量，平均票价为 40.3 元。>> 查看详情

4、微软必应聊天已向所有人开放

5 月 4 日，微软揭晓许多必应聊天（Bing Chat）服务的新功能，并宣布 Bing 聊天现已正式进入开放预览（Open Preview）模式，任何人都可以使用。>> 查看详情

5、京东将投入 60 亿元建员工房，租金是市场价一半

京东未来将建起近 4000 套家电、家具齐全，可拎包入住的员工公寓，包含幼儿园、电影院、篮球馆、游泳馆、商业街等休闲、娱乐、健身配套场所共同形成了总建筑面积 30 多万平米的建筑群。京东称，这一项目的总投入预计将超过 60 亿元。>> 查看详情

6、中国电动汽车充电专利领先全球

最新报告显示，2010 年到 2022 年，中国企业在这些领域提交了 41,011 项专利申请位居第一。日本企业以 26,962 项专利位居第二。德国排在第三，专利数量为 16,340 项；美国为 14,325 项，排在第四；韩国以 11,281 项排在第五。>> 查看详情

7、消息称德国工厂已开始生产搭载刀片电池的 Model Y

特斯拉在德国柏林的超级工厂已经开始生产搭载比亚迪电池的 Model Y 后驱基础版。这是特斯拉首次使用中国品牌的电池，也是特斯拉在欧洲市场推出的第一款采用 LFP（磷酸铁锂）电池的电动汽车。>> 查看详情

8、英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 显卡偷跑

四款同德非公版 GeForce RTX 4060 Ti 显卡已经出现在了俄罗斯经销商 Marvel.ru 网站上，揭示了这款显卡的部分参数：

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8 GB 128-bit

Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8 GB 128-bit

这四款显卡均配备了 8GB GDDR6 显存，通过 128bit、288 GB / s 的接口运行，相对低于 RTX 3060 Ti 的 256bit 位宽，所以速度也相对低了 36%，不过它拥有更大的二级缓存 (32MB) ，这将有助于缓解带宽压力。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们明天见。