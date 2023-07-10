小米新机外观草图曝光：矩形相机模组，镜头排列类似小米 13

IT之家 7 月 10 日消息，7 月 10 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日晒出一张新机外观草图，并表示“deco 排列大致如此，细节和真机有些许差异”，预计为小米旗下产品。

爆料截图

从图上看，这款新机正面配备了居中单孔显示屏，扬声器位于屏幕上部，屏幕边框的宽度控制不错，目测接近四等边效果。背面来看，该新机的矩形相机模组，搭载后置三摄，镜头排列接近去年发布的小米 13 手机。

图源 @数码闲聊站

评论区截图

IT之家注意到，有网友在爆料微博的评论区猜测新机为小米 14 系列。不过，这张草图并没有显示徕卡标志，不知是作者刻意隐藏，还是说该新机不属于旗舰系列，有网友基于此点猜测新机为 Redmi K 系列。

小米 13（图源小米官网）

2023 年高通骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，预计将发布全新的骁龙 8 Gen 3 芯片。安卓各家旗舰新品发布会将在此之后举行，也就是说现在还有几个月的调整时间，目前曝光的消息也仅供大家参考。

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