华为 MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款推送 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新，涉及智慧多窗等功能

IT之家 7 月 10 日消息,华为今日向华为 MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款平板电脑推送了 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新,主要针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新,针对系统方面进行了优化。

IT之家附更新详情:

适配机型

C 版本号为 C00 的以下机型:

HUAWEI MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款 WiFi 版 MRR-W29

HUAWEI MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款 WiFi 版 MRR-W39

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于平板电脑 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位 / 3 位数字,如版本号 2.0.0.265 (C00E210R3P1),其 C 版本号为 C00

温馨提示:

请确保平板没有 ROOT,收到推送后可以在线升级到 3.0.0.300 版本

版本采取分批方式进行推送,可以通过“设置 - 系统和更新 - 软件更新 - 检查更新”下载版本进行升级

本次版本升级不会清除用户数据,但仍然建议在升级前将所有重要数据备份至 PC 或云端(请不要备份至平板内部存储空间上),并确认备份内容完整有效

升级后,系统进行自优化适配,可能导致平板有时会出现发热、耗电快、卡顿或充电慢的问题,正常使用 2-3 天后会恢复正常。建议升级完成后将平板灭屏充电 2 小时以上(最好能灭屏充电一晚上),然后重启平板,以保证平板应用快速适配完

更新完成后系统将重新启动

