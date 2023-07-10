华为推出电脑硬盘升级服务：仅限部分机型参与，售价 419 元起

IT之家 7 月 10 日消息，华为终端客户服务公众号发文，华为推出电脑硬盘升级服务，最高可扩容至 1TB，价格 419 元起，活动截止时间到 8 月 31 日。

此次活动中，可升级硬盘容量分别为 512GB、1TB 固态硬盘以及 1TB 机械硬盘（仅适用于台式机），价格分别从 419 元到 999 元不等。

IT之家查询了一下华为官方列出的机型及价格，华为 MateBook D 2018 款笔记本电脑将硬盘升级到 512GB 需要 709 元，华为 MateBook D 16 2022 款笔记本电脑升级到 1TB 则需要 999 元。

值得一提的是，此次活动也包括部分其他品牌的笔记本电脑，其中荣耀 MagicBook 系列笔记本电脑升级硬盘可选 512GB 和 1TB 容量，价格分别 709 元和 999 元；荣耀猎人游戏本 V700 升级 1TB 硬盘需要 999 元。

以下附温馨提示：

指定机型官方笔记本电脑、台式机、一体机产品，可参与本活动，如设备存在故障，则需修复后参与本活动，避免因拆机造成二次伤害具体请以服务店检测结果为准

硬盘更换因为涉及到重装系统，为了避免数据丢失，建议您提前对设备内的资料进行备份，整个服务过程预计需要 2 小时，所需时长受服务店物料和客流量影响，请以实际情况为准

本活动不能与服务日减免人工费同时参与，具体活动参与机型、条件及费用等详情请以华为消费者业务服务官网活动页面为准，也可咨询服务店工作人员

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