消息称动视《使命召唤》游戏新作已提前向多名 NBA 球员透露

IT之家 7 月 10 日消息，据专注于《使命召唤》资讯的游戏媒体 CharlieIntel 官方推特消息，动视已在 NBA 夏季联赛上向 NBA 球星展示旗下新作《使命召唤 2023》（或名：《使命召唤：现代战争 3》），且配有部分球员在活动现场体验试玩 Demo 的照片。

本年度 NBA 夏季联赛于当地时间 7 月 7 日-7 月 17 日再度在拉斯维加斯举行。从照片中可以看见，活动现场设立了多个试玩区域，试玩 Demo 提供《战区》的游戏部分。

IT之家此前报道，2023 年的《使命召唤》游戏将被命名为《现代战争 3》，由 Sledgehammer Games 开发，此前消息称该作将于 2023 年 11 月 10 日发行。本作的首批截图泄露已经在网上泄露，这些截图质量不高，但可以看出游戏中有经典的多人地图“航站楼”和“废料场”的重制版。

▲ 图源 Insider Gaming，下同

由于动视暴雪已经对发布这些图片的原推文进行了版权投诉，因此这些图片可能具有较高的真实性。动视暴雪还没有正式宣布《使命召唤：现代战争 3》，猜测官方会在 2023 年的科隆游戏展放出相关消息，IT之家将保持关注。

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