《超级马力欧兄弟大电影》确认 7 月 14 日 0 点上线B站

IT之家 7 月 10 日消息，bilibili 页面显示，《超级马力欧兄弟大电影》将于 7 月 14 日 0 点上线，目前已放出预告片。

IT之家此前报道，《超级马力欧兄弟大电影》已于 5 月 16 日中午 12 点登陆各大视频流媒体平台，比如 Amazon Video、iTunes、微软商城、Vudu 等。

据了解，《超级马力欧兄弟大电影》全球票房已经突破了 13.37 亿美元（IT之家备注：当前约 96.67 亿元人民币），仅次于迪士尼的《冰雪奇缘》（14.52 亿美元）。

该影片于 4 月 5 日在中国内地上映，由照明娱乐公司与任天堂共同制作，由亚伦・霍瓦斯＆迈克尔・杰勒尼克 (《少年泰坦出击》) 执导，马修・福格尔 (《小黄人 2》《乐高大电影 2》) 编剧。

任天堂传奇游戏设计师宫本茂在接受采访时透露，继《超级马力欧兄弟大电影》之后，任天堂还有更多的电影计划正在酝酿中。他表示，任天堂有很多其他的“演员”，可以用来制作电影或动画。可以根据不同的角色的特点和知名度，选择合适的方式来改编电影。

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