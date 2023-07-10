新款斯巴鲁森林人正式上市：支持 EyeSight 视驭驾驶辅助系统，22.38 万元起

IT之家 7 月 10 日消息，斯巴鲁今日推出了搭载 2.5L 水平对置发动机的新款 FORESTER 森林人，标配 EyeSight 视驭驾驶辅助系统。

新车分为两款车型：2.5i AWD 尊贵版 EyeSight、2.5i AWD 旗舰版 EyeSight。2.5L 车型的官方指导价预计将于 9 月正式发布，另有传统 2.0L 版本可选：

2.0i AWD 豪华版 22.38 万元

2.0i AWD 豪华版 EyeSight 23.88 万元

据介绍，新车采用四驱设计，2.5L 水平对置 4 缸自然吸气发动机可提供 124 千瓦 / 169 马力、252 牛・米的动力，搭配 CVT 变速箱，WLTP 下综合油耗为 7.5L / 100km。2.0L 车型依然搭载现款的 2.0L 混动系统，匹配 CVT 无极变速箱。

新车全系配备了左右对称全时四轮驱动系统 (Symmetrical AWD)，车辆可根据行驶状况自动调整前后轴的扭力分配；全系标配的 X-MODE，离地间隙 220 毫米，接近角 21.5 度，离去角 25.8 度，纵向通过角 21.5 度。

新款 FORESTER 森林人沿用“BOLDER 果敢”设计语言。立体“腰线”从格栅贯穿至车身，前大灯和雾灯分居四角，保险杠下护板向前突出，使车身的线条具备本格 SUV 的力量感。

2.5i AWD 尊贵版 EyeSight 与 2.5i AWD 旗舰版 EyeSight 车型格栅内部变更为黑色饰条，下方采用 18 英寸轮毂，车尾部扰流板与鲨鱼鳍均熏黑处理，使新车看上去运动感十足。

此外，新款森林人提供了珠光宝石黑、水晶珠光白、耀目寒冰银、天际珠光蓝、原野深邃绿 5 种车身颜色供选，其中原野深邃绿为 2.5i AWD 尊贵版 EyeSight 与 2.5i AWD 旗舰版 EyeSight 车型专属配色。

新车标配 8 英寸中控显示屏，可通过 Wi-Fi 显示在线地图和实时路况，而且还集成了百度 CarLife 智能手机互联功能和 WeLink 功能（需手机预装相关软件），除 2.0iAWD 豪华版车型以外，中控屏顶部安装有高级多功能彩色显示器，可显示车辆实时信息（例如空调和油耗），布局设计最大限度地减少驾驶员在行车时的视线移动。

这款车型全系标配 8 方向电动调节真皮座椅，全系标配前排座椅加热，2.5i AWD 尊贵版 EyeSight 同时配置后排座椅加热功能。

新车还标配 EyeSight 视驭驾驶辅助系统，配双目立体摄像头，支持防碰撞制动、紧急自动转向辅助、全车速自适应巡航、车道居中保持 / 前车跟车转向、起步油门误操作预防、车道偏离修正辅助及警报提示；而且旗舰版 EyeSight 还拥有 DMS 驾驶员监测系统。

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