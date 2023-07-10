OpenAI 已全面开放 GPT-3.5 Turbo、DALL-E 及 Whisper API

IT之家 7 月 10 日消息，OpenAI 昨日宣布全面开放 GPT-3.5 Turbo、DALL-E 及 Whisper API，以辅助开发者改善模型处理效率，此外，OpenAI 同时表示正在开发 GPT-4 及 GPT-3.5 Turbo 的后续功能，这些功能计划于今年下半年推出。

OpenAI 透露，当前所有 API 调用的 AI 模型，都已默认升级到 GPT-4，现有用户无需切换即可使用。

▲ 图源 OpenAI 官网

此外，OpenAI 表示正持续改进 Chat Completions API，主要优化其运算效率。他们计划在 6 个月后，即 2024 年 1 月将终止使用 Completions API 的旧模型。

OpenAI 宣称，当下开发人员还能调用 Completions API，但今天起 OpenAI 会在开发者文件中将“旧版本 Completions”标明为“旧 API”。OpenAI 未来会将资源集中用于 Chat Completions API，不再公开使用 Completions API 的模型。

IT之家经过查询得知，OpenAI 表示，预计到 2024 年 1 月 4 日，旧模型将终止使用，同时 Edits API 也会停用，明年 1 月初 Edits API 及相关模型用户必须从旧模型（text-davinci-edit-001 或 code-davinci-edit-001）转到 GPT-3.5 Turbo，OpenAI 也列出了新旧模型对照表。

▲ 图源 OpenAI

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