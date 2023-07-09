数据分析神器：ChatGPT 上线 GPT-4 以来最强应用“代码解释器”

IT之家 7 月 9 日消息，OpenAI 的语言模型 ChatGPT 最近推出了新功能：代码解释器（Code Interpreter）。这个新功能已经对所有 Plus 订阅用户开放，代码解释器扩展了 ChatGPT 的功能，为用户带来了更好的交互式编程体验和强大的数据可视化功能。有了它之后，即使不是程序员，只需要用自然语言向 ChatGPT 下达指令，也可以完成需要复杂编程技术的任务。

使用代码解释器非常简单，用户只需点击 ChatGPT 平台上的个人资料名，从下拉菜单中进入设置，选择“Beta 功能”，就可以找到代码解释器的选项，然后开启即可。

代码解释器对于经常使用代码和数据的专业人士和爱好者都非常有用，这是一个多功能的工具，可以用于分析数据、创建图表、编辑文件、执行数学运算等等。

IT之家注意到，其最突出的特点是文件上传功能，用户可以上传一个 pdf、图片或电子表格，然后让 ChatGPT 执行所需的操作。无论是从 pdf / 图片中提取文本，还是从电子表格中查询数据，或者把 GIF 转换成视频，这些操作都可以通过 ChatGPT 轻松完成。

OpenAI 联合创始人 Greg Brockman 在推特上展示了代码解释器强大的数学运算和制图能力。输入 prompt：你能在平面上绘制出 10000 个随机点，每个维度都来自正态分布吗？

生成一个展示 OpenAI 官网的二维码。

还支持自动抠图，不需要任何软件，不需要用鼠标费力画圈，只要一行 prompt 就可以自动抠图。格式转换也不在话下，例如 PDF 转图片、CSV 转 GIF、GIF 转 MP4。

数据分析功能更是强大，一位网友甚至用代码解释器生成了一个 UFO 目击地图。

试用之后许多网友感慨，代码解释器的确是 OpenAI GPT-4 上线以来最强大的功能。

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