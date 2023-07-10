小鹏 G6 车型开启多城交付，覆盖广州、深圳、武汉、常州

IT之家 7 月 10 日消息，小鹏汽车宣布，小鹏 G6 在广州、深圳、武汉、常州开启多城交付，更多城市陆续启动交付中。

IT之家此前报道，小鹏汽车总裁顾宏地在接受采访时表示，小鹏 G6 已收到大量订单，有助于帮助该公司在三季度将月销量增加到 15000 辆，并在四季度增加到 20000 辆以上。

小鹏 G6 于 6 月 29 日上市，售价 20.99 万元起。

580 长续航版 Pro：20.99 万元

580 长续航版 Max：22.99 万元

755 超长续航版 Pro：23.49 万元

755 超长续航版 Max：25.49 万元

700 四驱性能版 Max：27.69 万元

该车拥有熔云橙、新月银、星雨青、光子蓝、星阙灰、星云白六种配色，车身采用 0.248Cd 超低风阻脉冲曲率设计。整车长宽高分别为 4753/1920/1650 毫米，轴距为 2890 毫米，定位中型轿跑纯电 SUV。

小鹏 G6 内部配备 10.2 英寸全液晶仪表盘、14.96 英寸中控屏，支持全场景四音区语音，还拥有无风感智能空调、全景天幕、前排座椅加热 / 通风等配置，后备箱标准容量 571 升。

动力方面，该车提供两驱和四驱两种动力，其中两驱版最大功率 218 千瓦，峰值扭矩 440 牛・米；四驱版综合功率 358 千瓦，综合扭矩 660 牛・米；提供 66 千瓦时磷酸铁锂以及 87.5 千瓦时三元锂两种规格的电池组，支持 800V 快充，CLTC 综合续航可达 755 km。

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