脉脉称平台不存在匿名发帖情况，倡导负责任发言

IT之家 7 月 10 日消息，由于网络环境容易滋生混乱，尤其是网络匿名发帖在保护发帖者的同时也带来了很多负面问题，因此大家也开始注重这方面的问题。

上周，国家网信办发布《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》，其中第十四条指出：“网络信息服务提供者应当加强对网络社区版块、网络群组的管理，不得在词条、话题、超话、群组、贴吧等环节集纳网络暴力信息，禁止创建以匿名投稿、隔空喊话等名义发布导向不良等内容的话题版块和群组账号。”

随后，知乎宣布取消匿名发帖功能。后续有网友表示职场爆料平台脉脉这边也存在类似的问题，不过官方现在回应表示不存在匿名发帖情况。

针对匿名发帖争议，脉脉发布声明称：脉脉在 2021 年就升级了用户 ID 管理机制。用户必须经过后台绑定手机号加实名认证才有发帖权限，发帖时可以选择实名或者唯一昵称，和目前主流的社区机制相似，此后脉脉平台不存在“匿名发帖”的情况。此外，脉脉还表示倡导用户负责任地发言，反对任何网络暴力。

IT之家查询获悉，脉脉 App 创立于 2013 年 10 月，是 1.2 亿职场人都在用的职场社区和求职平台。

脉脉通过采用“唯一昵称 + 实名身份认证”的 ID 机制，通过真实员工产生的职场信息，发展出了两大核心业务：内容社区和人脉服务。

其中，内容社区是现实职场空间的网络映射。脉脉通过同事圈、行业圈、工种圈、推荐、热榜、门道、公司点评等丰富的内容版块，帮助职场人做好职业选择，助力职业成长。脉脉为企业提供丰富的人脉连接服务：人才银行、雇主品牌服务、专家网络服务、拓客通、会员服务，满足不同场景下的客户需求。

实际上，之前有很多业界事件都是从脉脉爆出来的，例如阿里女员工事件，或者互联网大厂裁员，从员工长期 996 加班到离职前强迫签署竞业协议，职场圈可谓风波不断，而这一系列风波，均来自于职场人在脉脉上的爆料。

虽然这些爆料最终引发了全社会对于各种职场不公平现象的声讨，却也给很多不熟悉脉脉的人留下了一了一种“脉脉就是个用来爆料的匿名社区”这种刻板印象。

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