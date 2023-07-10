Evernote 解雇大部分美国及智利员工，开发团队转移到欧洲

IT之家 7 月 10 日消息，曾经风靡一时的笔记应用 Evernote 近日宣布了一系列重大变化，该公司于 2004 年在美国加州北部成立，但其在本周末的官方博客中表示，其大部分美国员工以及智利员工将被解雇，并将其开发团队迁移到欧洲。博客文章没有透露具体的裁员人数，但表示将为被裁员工提供 16 周的薪水、一年的健康保险和绩效奖金。

Evernote 在 2023 年初被意大利公司 Bending Spoons 以未公开的金额收购。博客文章称，未来的 Evernote 开发将由欧洲团队负责，这样可以充分利用 Bending Spoons 的 400 多名员工的专业知识和实力，其中许多人自收购以来就一直全职从事 Evernote 的工作。

Evernote 曾经是非常受欢迎的笔记应用和服务，但在近年来面临了很多竞争对手的挑战。其中包括微软，该公司不仅在不断优化其 OneNote 应用，还在最近推出了其 Loop 在线协作服务的公开预览版。

Bending Spoons 在 2023 年 1 月初正式完成对 Evernote 的收购后，随即在 2 月份裁掉了 123 名 Evernote 团队成员。4 月份其又宣布了对其月度和年度套餐的大幅涨价，其年度 Evernote 个人订阅价格从 69.99 美元涨到了 129.99 美元（IT之家备注：当前约 940 元人民币）。

在宣布涨价的同一篇博客文章中，Evernote 还提到正在添加一些新功能，其中包括实时编辑功能，用户可以在智能手机上对笔记进行更改，并在 Evernote 笔记本电脑应用上看到这些更改。还将添加基于人工智能的功能，包括 AI 笔记清理功能，可以“清理”任何不需要的内容，以及 AI 搜索功能，用户可以根据他们的笔记提出问题并获得答案，后者预计将在 2023 年下半年推出。

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