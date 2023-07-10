消息称台积电获更多大陆 AI 芯片订单，客户包含阿里平头哥、中兴微电子

IT之家 7 月 10 日消息，据台媒《电子时报》报道，有消息人士表示，今年一季度以来，中国大陆的 AI 芯片设计公司正在扩大台积电 7nm 工艺的芯片订单。

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消息人士指出，中国大陆 AI HPC（高性能计算）芯片供应商目前并未受到相关限制，至少有数十家公司正在继续研发。其中阿里平头哥和中兴微电子自年一季度以来就扩大了对台积电 7nm 芯片的订单。

报道称，平头哥与台积电合作紧密，高层多次赴台与台积电洽谈合作。平头哥前期投片并不多，单子 2022 年四季度开始扩张，今年逐季成长，下半年订单规模可能达到上半年的两倍。

中兴微电子在 2023 年一季度投片规模翻倍，二季度再次实现翻倍，已成为台积电在大陆市场的前三大客户之一，也是整体 HPC 平台的重要客户之一。

IT之家此前报道，台积电 6 月营收约为 1564 亿元新台币（IT之家备注：当前约 361.28 亿元人民币），较 2023 年 5 月减少 11.4%，较 2022 年 6 月减少 11.1%。

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