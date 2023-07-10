福特汽车放弃 ArgoAI，与英特尔子公司 Mobileye 协同开发自动驾驶

IT之家 7 月 10 日消息，福特汽车先前在自家汽车中应用 ArgoAI 来研发自动驾驶汽车，但因开发受阻，福特汽车在去年表示放弃 ArgoAI，转为与其他公司进行自动驾驶方面的合作。

据悉，ArgoAI 创建于 2016 年，主要开发自动驾驶汽车所用的车载软硬件、高精地图、云端设备，该公司在 2017 年至 2020 年获得福特汽车的 36 亿美元资金，不过，福特汽车在去年 10 月决定终止对 ArgoAI 的投资，并让 ArgoAI 直接就地解散。

▲ 图源 福特汽车

福特汽车日前宣称，已经与英特尔子公司 Mobileye 展开合作，将在美国得州奥斯汀开始测试搭载英特尔自动驾驶技术的福特 ID.Buzz 汽车。

▲ 图源 福特汽车

IT之家注意到，福特汽车此前一直在德国测试自动驾驶汽车，这是其首次于美国市场展开测试。

福特当下已经组建了名为 VolkswagenGroupofAmerica（VWGoA）的小组主导相关业务，初期将在美国得州奥斯汀部署 10 辆自动驾驶汽车。福特表示，预计未来 3 年内，他们会在至少其它 3 个美国城市部署自动驾驶汽车测试车队，并于 2026 年推出商用自动驾驶汽车。

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