钉钉标准版权益调整：100 人不限时会议 8 月起逐步结束限免

IT之家 7 月 10 日消息，据IT之家网友反馈，钉钉于近日发布了《钉钉会议权益限免调整公告》。2023 年 8 月 1 日起，钉钉将逐步调整标准版的权益限免活动，专业版不受本次调整影响。

公告显示，2023 年 2 月，钉钉发布《钉钉会议功能权益调整》公告，对标准版免费用户开放了多项高级功能限时免费使用。2023 年 8 月 1 日起，100 人不限时会议权益逐步结束限免，单场会议时长从 45 分钟提高为 60 分钟，单场会议人数上限从 25 人提高为 100 人。

根据钉钉官方的描述，本次调整后，钉钉标准版用户发起的会议限时 60 分钟，会议超过 60 分钟后，可能无法继续会议。

基础功能方面，钉钉会议标准版与专业版均可同时召开最多 5 个会议，专属版可召开最多 10 个会议；标准版可最多开启 30 个摄像头，专业版与专属版不限数量；标准版视频清晰度为最高 720P，专业版与专属版为最高 1080P。

三个版本的售价差别较大，标准版为免费使用，专业版售价为 9800 元 / 年，专属版售价为 98000 元 / 年起。

钉钉会议权益对比图：

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