阿里千问大模型正实验接入工业机器人，可用钉钉远程指挥其工作

IT之家 4 月 28 日消息，昨日第六届数字中国建设峰会在福州开幕，IT之家从阿里云官方获悉，阿里巴巴董事会主席兼 CEO、阿里云智能 CEO 张勇在主论坛发言，他表示，数字化是基础，智能化是方向，当前的人工智能浪潮是和 20 年前的数字化浪潮同等重要的机会，行业正处于智能化时代的历史新起点。

阿里巴巴董事会主席兼 CEO、阿里云智能集团 CEO 张勇在第六届数字中国建设峰会现场

在张勇看来，新一轮人工智能和实体经济的深度融合，将根本性地改造生产、经营等产业实践的方方面面。张勇表示，实体经济是智能化主战场，千行百业将被重新定义。

张勇透露，阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，即可远程指挥机器人工作。阿里云当天发布的一个演示视频，展现了这一实验成果 ——“我渴了，找点东西喝吧。”工程师通过钉钉对话框向机器人发出指令后，千问大模型立即理解了指令内容并回答，“好的，我找找有什么喝的。”

随后，千问大模型在后台自动编写了一组代码发给机器人，机器人开始识别周边环境，从附近的桌上找到一瓶水，并自动完成移动、抓取、配送等一系列动作，顺利递送给工程师。科幻电影中机器人和人交互的画面正在变成现实。

在制造业领域，工业机器人被誉为是“皇冠上的明珠”，长期以来，工业机器人的开发交付门槛一直较高，机器人的任务和功能需经过工程师手动编写代码、反复调试后，才能匹配产线特有的任务需求。

大模型的诞生为工业机器人打开了一扇新的窗。阿里云工程师介绍，“AI 大模型突破了机器人的局限，让人类可以通过自然语言指挥机器完成负责任务，让机器人真有了大脑。”

在机器人开发阶段：工程师可通过千问大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，甚至还能为机器人创造一些全新的功能，例如机器人可对抓取、移动等基础能力进行任意的组合编排，进而完成更复杂的任务；

在生产运行时：千问大模型为机器人执行任务提供了推理决策的能力，一线工人只需发送一段文字，千问就能理解其意图进行任务推理，并自动翻译成机器可以理解的代码，指挥机器执行任务，有效提升生产效率。

张勇表示，“制造业是 AI 大模型的重要战场，未来 10 年最大的机会就在于云、AI 与物理世界机器的融合，机器人取水只是第一步，未来能与人直接对话的智能机器人，将改变整个工厂的形态。”