北京麟卓兆懿 4.0 全面升级：Windows 运行安卓应用，新增游戏加速器、支持谷歌四件套

IT之家 7 月 10 日消息，北京麟卓官方宣布兆懿 4.0 全面升级，新增了对游戏加速器以及谷歌四件套的支持，推出了安卓应用快捷菜单功能，修复了 3.0 版本中声音及网络的部分问题等。

据麟卓官方介绍，兆懿 4.0 实现了文件拖出功能，微信中的文件可直接拖至电脑桌面；新增文件老板键、窗口置顶以及磁盘清理功能，修复了 3.0 版本中声音及网络的部分问题。此外，新版本对键盘映射进行了调整，对整体稳定性进行了优化。

据IT之家此前报道，兆懿是由北京麟卓信息科技有限公司研发的一款中间件产品（非模拟器），致力于扩展 Windows 应用生态，可以让安卓应用在电脑上像 Windows 应用一样运行。从去年 9 月开始，北京麟卓已经发布过兆懿 1.0、2.0、3.0 三个大版本。

IT之家附兆懿 4.0 主要更新内容：

游戏加速器支持：新增对 UU 加速器、雷神加速器、biubiu 加速器等多款加速器以及谷歌服务四件套的支持；

安卓应用快捷菜单：用户通过点击鼠标右键即可打开安卓应用的快捷菜单。

声音及网络稳定性：在声音方面，修复了安卓应用小概率出现无声现象的问题；在网络方面，解决了植物大战僵尸、剪映云空间、哔哩哔哩漫画、识货等应用在安卓 9 环境下网络连接不稳定的问题。

文件拖出：用户可以把微信中的文件直接拖拽到电脑桌面。

老板键：一键隐藏兆懿商城的所有窗口，并屏蔽安卓应用的声音。

窗口置顶：支持安卓应用窗口的置顶，当需要在多个窗口之间切换时，可以将一些应用的窗口置顶，使其始终处于屏幕最上方，方便使用。

磁盘清理：可以一键扫描并快速清除积累的无用数据和缓存文件，从而释放存储空间。

键盘映射体验优化：调整了旧版本中键盘映射按键提示偏移的方案，改为 0 偏移显示。按键提示的位置将和用户配置映射键的位置完全吻合；解决了部分应用配置键盘映射不生效的问题，并对视角控制等进行了优化。

稳定性优化：解决波点音乐、米游社、飞书等应用的闪退问题。

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