科学家发现月球背面藏着巨大的神秘花岗岩岩体，形成原因不明

IT之家 7 月 10 日消息，根据一项新的研究，科学家们在月球背面发现了一个 30 英里（IT之家备注：约 48.28 公里）宽的神秘花岗岩岩体。这项研究发表在《自然》杂志上，研究人员认为这个岩体可能与数十亿年前的火山喷发有关。

科学家们利用微波频率测量了这个岩体的地热活动，发现它含有一些只有花岗岩才有的放射性元素。花岗岩是一种在地球上很常见的火成岩，通常是由火山喷发后冷却的岩浆形成的。

但是，在月球上发现花岗岩就很不寻常，因为月球没有水和板块构造，这两者都是形成花岗岩的重要条件。研究报告的合著者、南方卫理公会大学教授和行星科学研究所研究员马修・西格勒（Matthew Siegler）说：“如果没有水，就需要极端的情况才能形成花岗岩。所以这里是一个没有水、没有板块构造的系统，但却有花岗岩。难道月球上有水 —— 至少在这个地方有？还是说这里只是特别热？”

这项研究为月球的演化历史提供了新的线索，也为未来的探索开辟了新的可能性。科学家们希望能够进一步研究这个神秘的花岗岩岩体，揭示它是如何形成的，以及它是否暗示了月球内部存在更多未知的复杂结构。

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