Linux 6.5-rc1 发布，初步支持 USB4 v2、AMD RDNA3 显卡超频

IT之家 7 月 10 日消息，Linux 创始人 Linus Torvalds 发布公告称，Linux 6.5 的第一个候选版本已经发布，意味着这个版本的新功能代码已经冻结。

Linux 6.5 带来了许多改进，包括新的 cachestat () 系统调用、UEFI 未接受内存处理、Intel Lunar Lake 音频的初步支持、USB4 v2 的初步支持、SLAB 分配器的废弃、LoongArch 架构的 SMT 和 SIMD / Vector 支持、AMD RDNA3 显卡的超频支持、Btrfs 文件系统的性能提升、Intel 混合 CPU 的负载均衡优化等等。此外，Bcachefs 文件系统并没有被合并到 Linux 6.5 中。

IT之家注意到，Torvalds 在公告中表示，Linux 6.5 没有什么特别不寻常的地方，但是他有一种预感这个版本可能会延期推出，不是因为有什么特别的问题，而是因为很多欧洲人在八月份会去度假，但是他也表示一切都要看情况发展。

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