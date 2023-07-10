“X 年级的暑假最可怕”短视频制造教育焦虑，北京市委网信办启动专项整治行动

IT之家 7 月 10 日消息，网信北京官微 7 月 10 日消息，正值暑期，部分自媒体账号通过发布“X 年级的暑假最可怕”系列短视频，制造教育焦虑，借机直播带货或引流兜售教辅材料，此类乱象引起了媒体和广大网民的关注。为回应社会关切，营造良好网络环境，保护未成年人健康成长，7 月 10 日，北京市委网信办组织抖音、快手等短视频平台和京东等电商平台进行专题研讨，启动“暑假最可怕”网络不良信息专项整治行动。

专项行动要求属地网站平台结合正在开展的“清朗・2023 年暑期未成年人网络环境整治”等专项行动，要严格教育类自媒体账号资质管理，对所谓的“名师”“老师”的资质进行审核；要治理制造教育焦虑的内容信息，包括视频、直播、网上课程，以及电商平台的商户广告等；要对长期制作发布教育焦虑内容信息的相关自媒体作严肃处理，防止不良商家通过制造教育焦虑达到带货目的的行为；要充分利用算法推荐等技术大力推送有利于未成年人健康成长的优质内容，丰富未成年人暑期文化生活；要建立长效机制，加强对相关自媒体账号内容的管理，努力杜绝此类乱象滋生蔓延。

IT之家今天早些时候曾报道，中央网信办于今日发布公告，为加强“自媒体”管理，压实网站平台信息内容管理主体责任，健全常态化管理制度机制，推动形成良好网络舆论生态，制定了 13 条要求通知。其中提出，严格违规行为处置。网站平台应当及时发现并严格处置“自媒体”违规行为。对制作发布谣言，蹭炒社会热点事件或矩阵式发布传播违法和不良信息造成恶劣影响的“自媒体”，一律予以关闭，纳入平台黑名单账号数据库并上报网信部门。对转发谣言的“自媒体”，应当采取取消互动功能、清理粉丝、取消营利权限、禁言、关闭等处置措施。对未通过资质认证从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息发布的“自媒体”，应当采取取消互动功能、禁言、关闭等处置措施。

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