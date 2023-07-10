三星 Galaxy Tab S9 FE+ 平板现身 Geekbench 6，预计搭载 Exynos 1380 处理器

IT之家 7 月 10 日消息，Twitter 上的爆料者 Anthony（@TheGalox）今日分享了一张 Geekbench 6 的屏幕截图，展示了一款型号为 SM-X616B 的产品跑分，跑分信息显示其单核评分为 987，多核评分为 2731，比 Galaxy Tab S7 FE 5G 的跑分高出约 40%。

根据他的爆料，这款产品就是 Galaxy Tab S9 FE + 平板电脑，也是三星即将发布的 Galaxy Tab S9 系列的第五款产品，预计该机将搭载三星自家的 Exynos 1380 芯片，并提供 8GB 内存版本。

此前，Galaxy Tab S9 FE 也出现在了 Geekbench 6 上，其型号为 SM-X516B，预计也将采用 Exynos 1380 芯片。

IT之家此前报道，三星将于 7 月 26 日正式发布 Galaxy Tab S9 系列平板电脑，预计共涉及五款产品：Galaxy Tab S9 / S9+/S9 Ultra 以及 Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+。

根据此前爆料，Galaxy Tab S9、S9+ 和 S9 Ultra 平板将提供米黄色和灰色配色，而 Galaxy Tab S9 FE 和 S9 FE+ 平板将提供灰色、浅绿色、淡粉色和银色四种配色。

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