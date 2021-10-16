三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版发售：骁龙 778G，3499 起

IT之家 10 月 16 日消息，感谢IT之家网友 @紬 投稿，三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版平板电脑国行版本已经正式发售，搭载高通骁龙 778G 处理器，售价 3499 元起。

这款平版具有 12.4 英寸 LCD 大屏幕，分辨率 2560×1600，支持 DCI-P3 色域。平板提供山茶青、柔雾粉、曜岩黑、冷山灰四款颜色，并支持 S Pen 手写笔。

Galaxy Tab S7 FE WiFi 版配备由 AKG 调校的立体声扬声器，支持杜比全景声技术，保证观看电影的体验。产品提供 4+64GB、6+128GB 两种存储配置，同时 Micro SD 卡支持最大 1TB 容量扩展。产品内置 10090mAh 大容量电池，且支持 45W 快充。

IT之家了解到，三星此款平板搭载 8MP 后置摄像头，以及 5MP 前置摄像头，同时具有 3 个阵列麦克风，保证网络视频会议质量。平板标配 S Pen 手写笔，将具有轻柔触感和低延迟的特性，同时支持将用户手写内容直接实时转换为文本。手写笔支持磁吸，便于携带。

平板还具有 PC 模式，结合键盘保护壳可以呈现类似电脑的界面，包含任务栏、安卓三大按钮等。此外，系统还支持增强型多任务处理功能，一键分屏允许启动至多三个应用程序。

IT之家获悉，三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版 4GB+64GB 版售价 3499 元，6GB+128GB 版售价为 3949 元，产品目前有现货。