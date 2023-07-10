大疆 DJI Air 3 无人机渲染图曝光，搭载双摄像头系统、新款控制器

IT之家 7 月 10 日消息，大疆将在近期推出旗下最新的中端无人机 Air 3，这款无人机采用了双摄像头系统，与高端的 Mavic 3 系列相似，但没有与哈苏合作，现在该无人机的官方营销图片已经被 Winfuture 曝光。

DJI Air 3 的双摄像头系统安装在前部的云台上，可以提供更好的拍摄效果和视角。不过，与 Mavic 3 系列不同的是，Air 3 的摄像头上没有 Hasselblad 的标志，这意味着 DJI 没有与该公司合作开发这款摄像头。

除了双摄像头系统外，DJI Air 3 还配备了一个新的电池，容量达到了 4241mAh 或 62.6Wh。预计相比于 Air 2 或 Air 2S，Air 3 的飞行时间将有显著提升，毕竟新电池比旧款大了约 30%。

据悉，DJI Air 3 还将有两新的控制器，并且只与控制器一起出售，不会有单独的无人机套装。不过，DJI 还计划推出不同的捆绑套装，包括两种所谓的 Fly-More-Combos，附带额外的电池和其他配件。这些套装中有一种包含了新款的 DJI RC2 控制器，另一种包含了同样新推出的 RC-N2 型号。

从外观上看，RC2（带触摸屏）和 RC-N2（不带触摸屏，带智能手机支架）与之前已经上市的老款控制器非常相似，不过 RC2 带触摸屏的版本现在有了外置天线。

目前无人机本身和新控制器的技术数据还未知，不过英国亚马逊网站已经不小心泄露了至少三种预计推出的 SKU 的价格。其中，DJI Air 3 配备 RC-N2 控制器的价格为 962 英镑（IT之家备注：当前约 8918 元人民币），带有老款 DJI RC-2 控制器的 Fly More Combo 套装的价格为 1199 英镑（当前约 11115 元人民币），而带有新款 RC-N2 控制器的 Fly More Combo 套装的价格为 1379 英镑（当前约 12783 元人民币）。

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