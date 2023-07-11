威联通推出 NAS 操作系统 QTS 5.1.0 正式版，支持 SMB 多通道

IT之家 7 月 11 日消息，威联通推出 NAS 操作系统 QTS 5.1.0 正式版，加强了存储应用、服务和管理，支持 SMB 多通道、SMB 签章算法 AES-128-GMAC，有需求的小伙伴可点此进入官网下载。

IT之家附更新内容：

新版 File Station 使用接口再优化，用户可快速掌握最近上传、最近开启和最近删除的文件，并整合 Qsirch 全文搜索引擎的快速搜索 / 筛选功能；

SMB 多通道可聚合多个网络端口，加大可用带宽与整体传输性能，适用于大型文件、多媒体影音传输等高带宽需求的应用。大型文件、多媒体影音传输等高带宽需求的应用；

支持最新 AES-128-GMAC 签署加速（仅 Windows 11 和 Windows Server 2022 客户端），提升 SMB 3.1.1 传输协议中封包签章的效率和 CPU 使用率；

可通过 QNAP Authenticator 为 NAS 帐户设定二次登陆验证，包含输入验证码、扫描 QR code 等，也可选择无密码登入；

NAS 系统管理员可委派 8 种角色分别赋予不同的权限，不仅灵活分担管理工作，同时保障系统管理与数据安全；

当硬盘健康程度达临界值、但仍正常运作时，NAS 系统便将数据自动迁移到备用硬盘并直接加入已有的 RAID，可避免 RAID 重建的冗长时间与风险，硬盘数据与系统运行更加稳定安全。QTS 5.1.0 整合多种 HDD / SSD 健康检测工具，包含 S.M.A.R.T.、Western Digital Device Analytics、Seagate IronWolf Health Management 与 ULINK DA Drive Analyzer；

ULINK DA Drive Analyzer 支持 AI 驱动的磁盘诊断技术，提供磁盘故障预测服务，除了 Windows 版本外，还新增了 Mac 版本。用户可以清楚检视每个硬盘的信息、寿命预测分数与硬盘数据上传日志；

AMIZ Cloud 提供云端中控系统，可集中管理多台 QuCPE 网通虚拟化终端设备，并远程监控 QNAP NAS；