纳斯达克 100 指数将重新平衡，苹果、微软等科技企业股价应声下跌

北京时间 7 月 11 日早间消息，据报道，当地时间周一，苹果、微软等头部美国企业股价下跌。此前纳斯达克证券交易所表示，将重新平衡其纳斯达克 100 指数，以解决该指数 "过度集中" 的问题。

受此消息影响，苹果股价下跌 1.1%，市值为 2.967 万亿美元。6 月 30 日，苹果市值首次收于 3 万亿美元关口之上。Alphabet 和亚马逊的跌幅均超过 2%，微软和特斯拉均下跌超过 1%。

上周五晚些时候，纳斯达克证券交易所表示，将对该指数进行 "特别再平衡"，"通过重新分配权重来解决指数过度集中的问题。" 在此之后，华尔街最有价值的股票纷纷下跌。

此次调整将在截至 7 月 3 日的流通股份的基础上进行，7 月 14 日将公布变化情况，7 月 24 日开盘前生效。

纳斯达克 100 指数包括在纳斯达克交易所交易的 100 家最大公司。该指数的变化将导致跟踪该指数的投资基金调整其投资组合，并出售在该指数中权重被降低的公司的股票。

华尔街最有价值的公司是今年美国股市复苏的最大赢家，这些公司在纳斯达克 100 指数、纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数中的权重进一步上升。

今年迄今为止，标准普尔 500 指数上升了 15%，而英伟达公司股价飙升了 189%，特斯拉上涨了一倍多。今年，微软、亚马逊和苹果的股价涨幅在 38% 至 51% 之间。

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