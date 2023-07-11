年初裁员一万人后，微软再次启动新一轮裁员

IT之家 7 月 11 日消息，今年 1 月，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 宣布该公司将裁员 1 万人。当时，这一数字仅影响到微软员工总数的不到 5%。纳德拉表示，裁员工作将于 3 月底完成。

然而，微软现表示已经开启了新一轮裁员。据 GeekWire 报道，今天有多名公司员工在 LinkedIn 上更改了个人资料，表明他们属于新一轮裁员之列，主要影响到了销售、市场营销和客户支持部门等。

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微软发言人在向 GeekWire 发送的一份声明中确认了新一轮裁员：

组织和劳动力调整是我们管理业务的必要和常规部分。我们将继续优先投资于战略增长领域，以支持我们的客户和合作伙伴的未来。

实际上，微软 2023 年的财务状况相对良好，过去 6 个月里股价上涨了 40.74%。这在一定程度上是因为该公司多次押注于生成式 AI 业务。

今年，由于人工智能的影响，其他公司股价格也有了巨大的涨幅，例如英伟达股价在 2023 年已上涨了 194.61%，创下历史新高。

截至 2023 年 3 月 31 日结束的微软财年第三季度，该公司净利润达到了 183 亿美元（IT之家备注：当前约 1323.09 亿元人民币），同比增长了 9%，而微软将于 7 月底宣布第四财季的财报。

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