苹果向 iOS / iPadOS 16.5.1 和 macOS 13.4.1 发布安全响应更新

IT之家 7 月 11 日消息，苹果公司今天面向 iOS / iPadOS 16.5.1 更新和 macOS Ventura 13.4.1 更新，发布了快速安全响应（RSR）更新，更新包大小为 3.9 MB。

IT之家注：快速安全响应更新可以不安装完整系统更新的情况下，修复 iOS 和 macOS 系统上的安全漏洞。

苹果今天发布的 RSR 更新主要修复了存在于 WebKit 中的漏洞，且有相关证据表明已经有黑客利用该漏洞发起攻击，可以执行任意代码，因此推荐用户尽快升级。

iOS / iPadOS 16.5.1 和 macOS Ventura 13.4.1 本次接收到的 RSR 更新体积较小，通常在几分钟内就可以完成下载更新，更新完成之后需要重启电脑。

安装快速安全响应更新后，iOS 16.5.1 用户和 macOS Ventura 13.4.1 用户将看到该软件的更新版本，点击“设置”的“关于”部分中的版本将显示有关已安装的操作系统版本和快速安全响应更新的信息。

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