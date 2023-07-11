微软正式推出 Dev Box 服务，帮开发者利用云端工作站构建应用程序

IT之家 7 月 11 日消息，微软在去年召开的 Build 2023 开发者大会上，宣布推出了 Dev Box 服务，帮助开发人员利用云端工作站构建应用程序。微软在去年 8 月发布公共预览版之后，于今天宣布正式上线 Dev Box 服务。

微软表示经过了长时间的公测，进一步确保了 Dev Box 服务在企业领域的应用，IT之家翻译如下：

Dev Box 经过了数百 GB 大存储产品的压力测试，对于未来的实际商用非常有用，加速了我们的正式发布。 目前全球优超过 1 万名工程师使用 Dev Box，而且有部分客户已经在生产环境中使用 Dev Box。

微软最初计划以消费价格模型提供 Dev Box，仅在运行时收费，但一些开发人员希望有一个月度价格模型，以便它可以一直使用 Dev Box。

微软表示：

我们为了适应不同的用例，保持基于消费的即用即付定价基础上，为全职 Dev Box 引入可预测的月度价格，最高收取每月价格上限。 这种模式在完全消费或仅订阅定价的极端之间取得了平衡，确保开发人员可以针对全职和兼职用例优化他们的支出。

微软表示构建 Dev Box 的初衷，是节省开发人员切换不同项目的时间，消除了在不同设备上安装和配置所需工具而浪费的数小时（有时候是数天）时间。

Dev Box 建立在 Windows 365（微软的另一项云 PC 服务），允许开发者通过任意现代化 Web 浏览器访问，支持任何集成开发环境 （IDE）、软件开发工具包 （SDK） 或已在 Windows 上运行的工具。

微软表示 Dev Box 服务上线之后，开发者可以根据需求，挑选不同的 SKU：

8 核虚拟 CPU（vCPU） / 32GB 内存

16 核虚拟 CPU（vCPU） / 64GB 内存

32 核虚拟 CPU（vCPU） / 128GB 内存

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