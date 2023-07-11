华为 nova 10 青春版机型推送鸿蒙OS 3.0.0.300，优化万能卡片、智慧多窗

IT之家 7 月 11 日消息，华为官方宣布，华为 nova 10 青春版推送 HarmonyOS 3 更新，版本号为 3.0.0.300 (SP2)，优化万能卡片和智慧多窗，纯净模式全新升级。
IT之家附更新内容：
新增：
万能卡片：组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示；
智慧多窗：新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式；
系统：文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式；通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换。
优化：
智慧多窗：优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，是浮窗将自动缩为小窗继续任务；
充电：优化超级快充 Turbo 模式充电体验；
纯净模式：优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每步跳转可知可控；
系统：优化华为打印界面，打印入口简化统一，文档一步打印更简便；优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动步步丝滑舒适，动效可打断，体验更丝滑。
华为 nova10 青春版于 3 月 6 日开售，首发价 1699 元起。该机采用 6.78 英寸 LCD 居中打孔屏，拥有 2388×1080 分辨率、90Hz 刷新率，机身尺寸为 164.64mm×75.55mm×7.94mm，重 191g。
该机搭载高通骁龙 680 4G SoC，该处理器台积电 6nm 工艺，集成 Adreno 610 GPU；内置 4000mAh 电池，支持 66W 有线充电。
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