华为 Mate30 系列推送鸿蒙OS 3.0.0.300，新增分屏状态保存功能

IT之家 7 月 8 日消息，据IT之家网友反馈，华为 Mate30 系列推送鸿蒙OS 3.0.0.300（SP2C00E300R5P8）版本更新，万能卡片和智慧多窗功能优化增强、纯净模式全新升级。
更新内容：
万能卡片：组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示。
智慧多窗：新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式；优化智慧多窗使用体验，返回屏幕时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务。
日历：新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面，课程信息轻松掌握。
纯净模式：优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每一步跳转可知可控。
系统：文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式；
通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换；
优化华为打印界面，打印入口简化统一，文档一步打印更简便；
优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动步步丝滑舒适，动效可打断，体验更丝滑；
新增花瓣轻游应用快捷下载图标，点击可直接下载使用。
值得一提的是，HarmonyOS 3.0.0.300 系统版本已向华为多款机型推送，包含华为 Mate X2 手机典藏版、华为 Mate 40 Pro 5G、华为 P50 系列、华为 nova8/8Pro 等机型，其中均针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新。
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