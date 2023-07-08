华为 Mate30 系列推送鸿蒙OS 3.0.0.300，新增分屏状态保存功能

IT之家 7 月 8 日消息，据IT之家网友反馈，华为 Mate30 系列推送鸿蒙OS 3.0.0.300（SP2C00E300R5P8）版本更新，万能卡片和智慧多窗功能优化增强、纯净模式全新升级。

更新内容：

万能卡片：组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示。

智慧多窗：新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式；优化智慧多窗使用体验，返回屏幕时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务。

日历：新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面，课程信息轻松掌握。

纯净模式：优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每一步跳转可知可控。