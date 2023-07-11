卡普空正探索拓展《生化危机》系列，考虑重制外传游戏

IT之家 7 月 11 日消息，卡普空重制《生化危机 4》等几款经典游戏成功之后，内部正探索重制更多该 IP 游戏。

卡普空官方分享的股东问答中，在回答“是否为《生化危机》系列主要数字版本 [指正传版] 之外提供高端视觉重制”这个问题时，卡普空做了简要回答：“我们正在讨论《生化危机》系列的未来拓展，让更多玩家能够玩到此前的经典游戏”。

国外游戏媒体 purexbox 认为，卡普空的这个回答，意味着官方会考虑重制《生化危机代号：维罗妮卡》（Resident Evil – Code: Veronica）等外传游戏。

IT之家注：

《生化危机：代号维罗妮卡》是由 Nextech（现 Nex Enterainment）主要负责开发，CAPCOM 发行的一款动作冒险游戏，于 2000 年 2 月 3 日在 Dreamcast 平台发行，后续推出的“完整版”登陆了 PS2、NGC、Xbox 360 等平台。

游戏讲述了自《生化危机 2》事件后，克莱尔为了寻找失踪的哥哥克里斯而前往欧洲，在潜入保护伞的巴黎研究所展开调查时被逮捕并关押于洛克福特岛，并在试图逃出孤岛时发生的一系列故事。

截至 2022 年 12 月 31 日 CAPCOM 的“百万销量头衔”数据显示，《生化危机：代号维罗妮卡》DC 版本销量为 114 万份，而 2001 年发售的《生化危机：代号维罗妮卡 完整版》的 PS2 版本销量为 140 万份。

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