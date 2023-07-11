微博规则调整：用户被多次投诉将翻倍扣除信用历史分，情节严重追加禁言

IT之家 7 月 11 日消息，微博管理员发布不友善行为投诉处置规则升级公告，计划在现有用户投诉机制的基础上，对多次被投诉有效的用户加重处置力度，并予以警示，同时加强对投诉人的正向反馈，提升投诉共治体验。

IT之家附具体规则调整：

当用户因不友善行为在两日内被多人或多次投诉，且经站方或委员会判定投诉有效时， 将翻倍扣除信用历史分，情节严重的可追加禁言， 处置结果将在其个人主页中公示。

对被投诉人的处置结果将通过私信通知的方式同步相关投诉人。

同时，微博公布了 7 月 3 日-9 日的网络暴力专项治理情况，机器拦截不友善内容 197 余万条，人工处理违规内容 796 余条，主动禁言违规用户 51 余个。其中，针对“故意挂人引导网暴”的违规行为，处置内容 67 条，处置账号 26 个；主动提醒 263 名有被攻击风险的用户开启“一键防护”功能。

值得一提的是，首都网警近日联合新浪微博、快手、今日头条等 11 家门户网站发布“拒绝网络谣言 清朗网络环境”倡议书，广泛凝聚社会共识，共同呼吁全体网民知法守法，不信谣、不传谣、不造谣，营造全社会共同抵制、共同治理网络谣言的良好氛围。

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