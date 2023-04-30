国家网信办：百度、新浪微博、豆瓣等履行主体责任不力被约谈

IT之家 4 月 30 日消息，据国家网信办消息，2023 年一季度，全国网信系统进一步加大网络执法力度，健全制度机制，增强工作队伍，规范网络执法行为，持续推进“清朗”系列专项行动，坚决依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站 2203 家，暂停功能或更新网站 48 家，下架应用程序 55 款，关停小程序 12 款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 4208 家。

IT之家附公告全文如下：

各级网信部门结合开展“清朗・整治‘自媒体’乱象”“清朗・整治春节网络环境”等专项行动，依法查处“日报头条”“华人卫视”“法治观察内参网”“苏观天下”等一批违规从事互联网新闻信息服务、破坏网络传播秩序的网站，督促网站平台依法依约处置相关账号；依法关闭“人民新闻报网”“日报头条网”“叶圣陶杯语文素养大赛组委会”等一批假冒仿冒或侵权网站；依法关闭“千语媒体”等一批从事有偿论文代写代投非法中介服务网站；依法下架或关停“名媛视频”“遇糖圈”“大小姐直播”“向日葵视频”等一批传播色情低俗信息的应用程序；依法查处“（康加村）”“品茶吧”等一批传播色情低俗信息的贴吧，督促处置违法账号，切实维护清朗的网络空间。

针对必应搜索网等网站平台存在法律、法规禁止发布或者传输信息等问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，暂停相关功能，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。

针对百度、新浪微博、斗鱼、豆瓣等网络平台履行主体责任不力，对其用户发布的信息未尽管理义务，造成淫秽色情、封建迷信、招嫖卖淫、赌博引流、高利借贷等有害信息在网上传播的问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。

针对新技术新应用未经评估上线、违法处理个人信息等违法违规行为，依法对存在相关问题的“山地卡车运输”等移动应用程序采取下架措施，责令未经安全评估的相关网站下线有关功能。同时积极做好违法问题移动应用程序的整改上架工作，“早晚天气”等 12 款移动应用程序复核上架，相关属地网信办依法加强监督管理。

此外，全国网信系统加强执法队伍建设，加大网络执法人员培训力度，严格落实资格管理和持证上岗制度。国家网信办启动 2022 年度网络执法情况监督检查工作，督促各地网信部门围绕网络执法把握中心任务、强化执行落实、健全制度规范、完善工作体系等方面开展自查自纠，集中查找问题及薄弱环节，研究提出改进措施。二季度，国家网信办将选取部分省级、地市级网信部门开展实地监督检查，推动各级网信部门依法履行职责，增强队伍力量，加大工作力度，加强工作保障，提高网络执法能力，深入推进严格规范公正文明执法，有力维护人民群众在网络空间的合法权益。