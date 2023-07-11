小鹏汽车 CEO 何小鹏进厂跟进 G6 车型情况，亲自拧螺丝遭嫌弃

IT之家 7 月 11 日消息，小鹏汽车董事长何小鹏微博发文，表示昨天进厂跟进 G6 的情况，应粉丝的要求尝试在几个工位拧螺丝、做检测，而复检的时间远大于帮忙的产出，全程感觉都是被嫌弃。

IT之家此前报道，小鹏 G6 已在广州、深圳、武汉、常州开启多城交付，更多城市陆续启动交付中。小鹏汽车总裁顾宏曾表示，小鹏 G6 已收到大量订单，公司在第三季度的月销量有望增加到 15000 辆。

小鹏 G6 于 6 月 29 日上市，售价 20.99 万元起。

580 长续航版 Pro：20.99 万元

580 长续航版 Max：22.99 万元

755 超长续航版 Pro：23.49 万元

755 超长续航版 Max：25.49 万元

700 四驱性能版 Max：27.69 万元

小鹏 G6 长宽高分别为 4753/1920/1650 毫米，轴距为 2890 毫米，定位中型轿跑纯电 SUV。新车提供两驱和四驱两种动力，其中两驱版最大功率 218 千瓦，峰值扭矩 440 牛・米；四驱版综合功率 358 千瓦，综合扭矩 660 牛・米；匹配 66 千瓦时磷酸铁锂以及 87.5 千瓦时三元锂两种规格的电池组，支持 800V 快充，CLTC 综合续航号称可达 755km。

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