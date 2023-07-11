特斯拉 Model Y HW4.0 硬件拆解，与 Model X / S 只有部分细节不同

IT之家 7 月 11 日消息，特斯拉已经开始交付其加州弗里蒙特工厂生产的部分 Model Y 车型，这些车型安装有 Hardware 4 (HW4)，这是其最新版本的自动驾驶计算机系统。

接下来，特斯拉新车型都将升级新一代 HW 4.0，但对于 Model Y 搭载的 HW 4.0 硬件我们目前还没有看到任何详细信息。

现在 @greentheonly 就拆解了一位匿名捐赠者的 Model Y，我们可以一起来看一下新车的 HW4.0 系统长什么样。

从外观来看，Model Y 的 HW 4.0 硬件与 Model X / S 车型上的差不多，电路板布局也很相似，只是部分细节不一样，例如整体外形更接近正方形，这也是 HW3.0 无法改造至 HW 4.0 的原因之一。

相比于 Model X / S，Model Y 车型上搭载的 HW 4.0 硬件显然是“阉割版”，例如去掉了独立 GPU 和更优质的音响驱动，采用了更便宜的非 ECC 内存，似乎去掉了之前新增的两个额外屏幕显示接口。

此外，Model Y 的 HW 4.0 以太网接口的方向与 Model X / S 的也有所不同，似乎取消了之前增加的第三个接口。

据介绍，HW 4,0 网关芯片及供应商与 Model X / S 的也不同，该芯片之前仅在中国工厂生产的 Model 3 / Y 上搭载，现在似乎已经应用于所有地区的型号。

其他方面，Model Y 的 HW 4.0 硬件似乎去掉了之前在 Model X / S 上新增的 3 个摄像头接口。

据称，Model Y 的 HW 4.0 主板应该只是测试版，量产车的硬件可能有变。他还表示正在努力把 Autopilot 主板拆出来，看看有没有其他有意思的变化。

此前的拆解表明，特斯拉 HW4 将采用更多的摄像头接口，被认为是向纯视觉自动驾驶迈出的又一步。不过IT之家也曾报道，Model X 拆解后发现了一个雷达单元，但这个单元显然不应该存在，因为根据特斯拉公司过去两年的介绍，HW4 和其长期计划是不需要雷达的。

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