iQOO 12 手机参数曝光：2K 高频调光大直屏，提供 16GB+1TB 版本

IT之家 7 月 11 日消息，据数码博主 @数码闲聊站 爆料，iQOO 12 标准版机型目前搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，提供 16GB 内存以及 512GB / 1TB 存储空间。

爆料称，作为一款旗舰机型，iQOO 12 还将配备 5000 万像素大底主摄、百瓦快充大电池，具体参数暂时没有透露。新机正面配备 2K 高频调光直屏，后置镜头模组据称“有好几个版本”，其中有个位于机身左上角的镜头无框 Deco 设计。

从该博主的描述来看，iQOO 12 标准版还处于工程机阶段，规格参数以及外挂设计还没有最终确定，目前曝光的消息仅供大家参考。

▲ iQOO 11S

据IT之家此前报道，iQOO 前几日刚刚发布了 iQOO 11S 手机，该手机搭载了骁龙 8 Gen 2 处理器，提供了 16GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 存储版本，正面配备了 6.78 英寸 2K E6 显示屏，支持 200W 快充。

iQOO 11S 的 12GB+256GB 版售价为 3799 元，16GB+256GB 版售价为 4099 元，16GB+512GB 版售价为 4399 元，16GB+1TB 售价为 4799 元，大家可以参考一下。

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