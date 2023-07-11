首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

名爵首款敞篷纯电跑车 MG Cyberster 内饰亮相，将登陆英国古德伍德速度节

2023/7/11 12:11:10 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 11 日消息，日前，上汽名爵官方公布了旗下首款敞篷电跑车型 MG Cyberster 的内饰图片。

从此次公布的内饰图片中得知，新车将至少提供酒红色系的内饰配色，采用环抱式座舱，配备“以驾驶者为中心”的弧面联屏以及平底方向盘，官方号称方向盘采用 NAPPA 无铬鞣真皮手工缝制。

图片 2

图片 3

该车中控面板材质为碎碳纤维，配有 Y 字形运动座椅，官方表示基于人体工学和跑车标准研发，将“带来良好的包覆感和支撑性”，全方位营造沉浸式驾驶氛围。

图片 4

图片 5

IT之家此前报道，名爵汽车将参与 2023 年古德伍德速度节，届时品牌旗下首款双门双座纯电跑车 Cyberster 也会登场，并进行静态展示和动态测试，参与爬坡赛

上汽名爵 Cyberster 已在 2023 年 4 月通过工信部申报，尺寸为 4535×1913×1329mm，轴距 2690mm。新车提供后驱、四驱版本，后驱车型最大功率 231kW，四驱车型综合功率可达 400kW

图片 3

图片 2

MG Cyberster 采用了双门双座的软顶敞篷的设计，还将配备剪刀门。新车有望在今年 7 月完成国内首发，并于第三季度在国内上市，2024 年在欧洲市场上市。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：上汽名爵名爵Cyberster

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用