名爵首款敞篷纯电跑车 MG Cyberster 内饰亮相，将登陆英国古德伍德速度节

IT之家 7 月 11 日消息，日前，上汽名爵官方公布了旗下首款敞篷电跑车型 MG Cyberster 的内饰图片。

从此次公布的内饰图片中得知，新车将至少提供酒红色系的内饰配色，采用环抱式座舱，配备“以驾驶者为中心”的弧面联屏以及平底方向盘，官方号称方向盘采用 NAPPA 无铬鞣真皮手工缝制。

该车中控面板材质为碎碳纤维，配有 Y 字形运动座椅，官方表示基于人体工学和跑车标准研发，将“带来良好的包覆感和支撑性”，全方位营造沉浸式驾驶氛围。

IT之家此前报道，名爵汽车将参与 2023 年古德伍德速度节，届时品牌旗下首款双门双座纯电跑车 Cyberster 也会登场，并进行静态展示和动态测试，参与爬坡赛。

上汽名爵 Cyberster 已在 2023 年 4 月通过工信部申报，尺寸为 4535×1913×1329mm，轴距 2690mm。新车提供后驱、四驱版本，后驱车型最大功率 231kW，四驱车型综合功率可达 400kW。

MG Cyberster 采用了双门双座的软顶敞篷的设计，还将配备剪刀门。新车有望在今年 7 月完成国内首发，并于第三季度在国内上市，2024 年在欧洲市场上市。

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