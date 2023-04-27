上汽名爵在印度推出当地最便宜的电动汽车“Comet EV”，外观像极了五菱 Air EV

IT之家 4 月 27 日消息，名爵在印度推出了旗下第二款电动汽车 ——MG Comet EV，起价 79.8 万卢比（IT之家备注：当前约 67591 元人民币），这也是目前印度最便宜的一款电动汽车。

名爵 Comet EV 定位为城市小快艇，采用双门四座设计，充电一次可行驶 230 公里。作为对比，塔塔四门 Tiago 电动车型的续航里程为 250-315 公里，起价为 84.9 万卢比；而五菱 Air EV 四座版目前在国内起价为 7.68 万元。

据公开资料，“Comet”来自于 1934 年参加英国-澳大利亚麦克罗伯逊飞行比赛的标志性英国飞机，而名爵此前的 Hector 和 Gloster 也是以二战时期的英国飞机命名。名爵预计，到 2023 年其印度销量的 25%-30% 将来自电动汽车。

▲ 图片来源：MG 印度官网

从外观来看，这款车与姊妹品牌的五菱 Air EV 颇有渊源，长宽高分别为 2974/1505/1640mm，轴距为 2010mm，与 Air EV 的四座版尺寸完全相同。

这款车型配备了一块 14.3kWh 的电池，最大功率为 42PS（约 31kW），最大扭矩为 110N・m，可提供 230km 的续航里程。而 Air EV 四座版电池容量为 28.4kWh，最大功率为 50kw，最大扭矩为 140N・m，CLTC 工况续航里程为 300km。

它不支持快充，3.3kW 预计充电时间为 7 小时（0-100%），如果只是充到 80% 则为 5.5 小时。

据介绍，MG Comet EV 还配备了 i-SMART 以及内部互联网功能，使其在该细分市场中遥遥领先。