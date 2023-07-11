自然资源部：加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现“数字空间 + 现实空间”互联互通

IT之家 7 月 11 日消息，国新办今日举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍建设人与自然和谐共生的现代化有关情况。自然资源部副部长刘国洪在回应记者提问时表示，当前，全球数字化发展日益加速，我们正在加快数字中国建设。

▲ 图源臻图信息，仅供示意

据新华社报道，刘国洪指出，自然资源部重点将从四个方面来推动落实。

一是为数字中国建设打造统一的时空基底，构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。

二是为高质量发展提供丰富的数据要素保障，更好地支撑自然资源管理，为政府管理决策赋能，助力数字经济发展，以满足百姓对美好生活的需要。

三是为地理信息产业发展营造优良环境。建立健全测绘地理信息数据基础制度，加强数据供给，支持数据规范流通，促进新业态健康发展。

四是为构建新安全格局守住测绘地理信息数据安全底线。创新数据安全技术，提升行业监管服务水平。

IT之家注意到，实景三维能够真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，可通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的实时关联互通。

据自然资源部网站消息，到 2025 年，“实景三维中国”建设将实现如下目标：

5 米格网的地形级实景三维实现对全国陆地及主要岛屿覆盖

5 厘米分辨率的城市级实景三维初步实现对地级以上城市覆盖

国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成

地级以上城市初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。

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