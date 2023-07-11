宝骏云朵新车内饰细节公开，号称“打造史诗级云上舒适之家”

IT之家 7 月 11 日消息，7 月 11 日，上汽通用五菱旗下宝骏品牌的全新车型宝骏云朵正式公布内饰更多细节。

此次官方公布了一款全新内饰配色 —— 黑珍珠，截至目前将至少提供 2 款座舱配色，另一款为“绿宝石”。“黑珍珠”将提供黑金配色，官方称将“营造出深邃低调的座舱氛围”。

▲ 图源宝骏，下同

此外，宝骏官方还称该车在仪表台前仓、四门扶手、扶手箱等 6 处高频接触区域实现 100% 皮质软包覆，仪表台长达 1.6 米，将采用雾面皮包覆，搭配胡桃木纹理和玫瑰镶金装饰圈。

配置方面，宝骏云朵配备了 8.8 英寸液晶仪表和 15.6 英寸中控屏，号称均经过防眩光、防指纹、防反射、防尘防水等工艺处理，且中控屏“同级唯一”在后壳体使用铝镁合金材料。

新车配有超纤皮质包覆的平底双辐方向盘，按键区集成了智能驾驶、智能泊车、定速巡航、多媒体等八项功能，而且“同级唯一”采用多功能电子怀挡，怀挡集成了换挡、开启智驾等操控模块。

该车还搭载自动变频空调，标配空调 PM2.5 滤芯，冬季制热采用双层流进气技术，号称在保证采暖性能的同时实现电耗下降 20%，将有助提升冬季续航里程。此外，新车内部多处采用高纯度环保材料，五苯三醛有害气体控制远超国标要求，官方表示“总挥发有害物质含量仅为国标的 1/5”。

此外，新车还配有 256 色呼吸氛围灯、后排出风口、阅读灯等多项提升舒适性和车内质感的配置。

IT之家此前报道，宝骏云朵将于 7 月 17 日-23 日开始进行全国媒体静态品鉴，从当天开始，各战略城市开始发车到店，并开启全国预定。

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