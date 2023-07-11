暴雪总裁否认《暗黑破坏神 4》将登陆微软 XGP

IT之家 7 月 11 日消息，《暗黑破坏神 4》一经发售便取得了巨大的成功，发售不到 7 天营收超 6.5 亿美元（IT之家备注：当前约 46.99 亿元人民币），也成为了暴雪“有史以来最畅销的游戏”。

巴西的官方礼品卡零售商 Pic Pay 的 App 中有横幅广告显示《暗黑破坏神 4》可通过订阅 Xbox Game Pass 进行游玩，不过该广告自曝光后很快就撤下了，有网友猜测《暗黑 4》近期将登陆 XGP。

对此，暴雪总裁 Mike Ybarra 直言“不会出现这种事。”

暴雪娱乐上个月还公布了《暗黑破坏神 4》的具体销售数据。

据称，《暗黑破坏神 4》在 6 月 6 日正式发售后的五天内，销售额就超过了 6.66 亿美元（当前约 47.49 亿元人民币）。显然，这个 6.66 亿美元的数字是为了呼应游戏中的地狱和莉莉丝主题。实际上，该游戏的销售额很可能远超这个数字。暴雪表示该游戏仍然是其历史上销售最快的游戏，无论是单位销量还是销售额。

此外，《暗黑破坏神 4》也是 Twitch 上排名第一的游戏，并且自 6 月 1 日开始抢先体验以来一直保持第一。

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