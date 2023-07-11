142 名《暗黑破坏神 4》玩家发现漏洞获取 Uber Unique 装备，暴雪：保留收回权力

IT之家 7 月 11 日消息，暴雪近日推出《暗黑破坏神 4》游戏 1.0.4 补丁之后，部分玩家发现 6 件“暗金”（Uber Unique）装备的掉落率比预期的要高得多。暴雪目前已紧急修复这个问题，并保留从幸运儿手中收回该装备的权利。

领导社区工作的 Adam Fletcher 报告称，在 7 月 8 日发布紧急修复更新之前，共有 142 个账号发现了 Fool’s Comb 漏洞，获取了 6 种最稀有的物品之一。

对于处理方案，Fletcher 表示：“我们现阶段无意从上述用户手中收回这些装备。不过如果将来存在影响游戏玩法的错误或漏洞，我们可能需要采取行动来维护公平竞争”。

暴雪恢复了《暗黑破坏神 4》游戏暗金装备的掉落率，因此普通玩家想要通过正规渠道随机获取还是比较困难的。

IT之家注：玩家必须达到噩梦难度（世界等级 85）至少 4 级才能获得这些物品。这六种稀有独特物品不会掉落给低等级玩家。玩家需要完成地狱之潮神秘宝箱、噩梦地下城和其他游戏任务才能概率获得。

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