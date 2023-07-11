深受玩家喜爱：Square Enix 《勇者斗恶龙》系列游戏全球销量已超 8800 万份

IT之家 7 月 11 日消息，《勇者斗恶龙》是 Square Enix 旗下一款家喻户晓的经典游戏作品，在日本游戏文化中具有一定地位。

▲ 图源 《勇者斗恶龙》 海报

据外媒 gamingbolt 报道，Square Enix 近日在一份公告中透露，《勇者斗恶龙》系列销量已达到了 8800 万份。

据悉，官方上次公布该系列销量时是 2022 年 10 月，当时为 8500 万份，也就是说在半年多的时间里又售出了 300 多万份，可以看出系列 IP 深受玩家所喜爱。

IT之家经过查询得知，Square Enix 相当重视《勇者斗恶龙》这一 IP，并规划了多部新作。《无限神速斩 勇者斗恶龙：达伊的大冒险》将于 9 月 28 日上市，《勇者斗恶龙 怪物仙境 3》 也会在 12 月 1 日推出。现已知还有以 HD-2D 技术所打造的 《勇者斗恶龙 3：重制版》 和正统编号最新作《勇者斗恶龙 12》，目前两款作品的具体发售日还尚未公布。

▲ 图源 《勇者斗恶龙》 海报

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