腾讯 AI 登顶国际麻将平台并刷新全球最好成绩，此前已战胜多个职业选手

IT之家 7 月 11 日消息，腾讯官方今日宣布，腾讯 AI 登顶国际麻将平台，在日本麻将天凤平台特上房达到稳定段位 10.68 段，刷新了 AI 在麻将领域取得的最好成绩。

▲ 图源腾讯，下同

据腾讯官方介绍，腾讯 AI 绝艺 LuckyJ 之所以去日本打比赛，是因为“天凤”是知名的日本麻将竞技平台，拥有较为体系化的竞技规则和专业段位规则，受到“职业麻将届的广泛认可”，全世界的麻将 AI 基本都在这里进行训练和打段。

天凤平台按照 1 段 — 11 段来进行排位，其中 7 段以上 3037 人，约占百分之一，而能达到 10 段的只有 27 人（含 AI），只占不到万分之一，相当于王者荣耀里的荣耀王者段位。

IT之家从腾讯官方了解到，目前排名前三的麻将 AI 分别为绝艺 LuckyJ、Suphx 以及 NAGA。绝艺 LuckyJ 花了一千多局就达到了 10 段，在特上房所有对战数超过 1000 把的注册玩家，稳定段位历史排名第一。

值得一提的是，绝艺 LuckyJ 不仅达到日本麻将天凤十段，之前还在国标麻将线下邀请赛中战胜了 6 位国标麻将职业选手，成为首个战胜国标麻将顶尖职业选手的麻将 AI。

为了达到理想效果，腾讯 AI 采用了一种新型策略优化算法 ACH（actor critic hedge），基于“强化学习和遗憾值最小化”的自我博弈技术，使得 AI 能从零开始“自我学习和提高”，并最终收敛到一个最强的混合策略。同时该公司基于“乐观价值估计的思想”，提出了一种高效的“非完美搜索方法”，使深度强化学习结合非完美信息搜索成为可能。

腾讯称，训练麻将 AI，其实就是在训练 AI 更好地去认识人类的世界。 最终让 AI 能早日走进那些人类生活中，比如金融交易、自动驾驶、交通物流、拍卖系统等，解决真实世界的复杂问题。

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