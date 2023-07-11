吉利汽车与雷诺成立合资公司，打造下一代高效、节能混合动力系统

IT之家 7 月 11 日消息，吉利汽车和雷诺集团签署合资协议，各自持有合资公司 50% 的股份，新公司致力于成为“下一代高效、节能混合动力系统解决方案的领导者，满足全球市场需求”。

港交所公告显示，吉利汽车控股公司全资子公司 Aurobay Holding（BVI）、吉利控股全资子公司 GHPT Limited 及雷诺公司分别持有合资公司的 33%、17% 及 50% 的股份，吉利旗下的极光湾科技及吉利长兴将成为新公司的子公司。

吉利在公告中写道，成立合资公司将整合本集团（吉利汽车控股有限公司）、吉利控股集团及雷诺集团的内燃机、混合及插电式混合发动机及变速器业务。合资公司集团将自本集团、吉利控股集团及雷诺集团业务之间的重大策略、产品及地理互补性及规模经济中获益。这将令合资公司有机会获得更多市场分额、面向新的第三方客户、追求生产效率及开发创新技术解决方案。

IT之家从吉利官方获悉，新公司将由吉利和雷诺集团共同领导，董事会成员双方各占一半，共同制定和执行公司的发展战略。运营初期，新公司将通过两个运营中心来确保业务的连续性：雷诺集团的运营中心位于马德里，吉利的运营中心位于杭州湾。另外，新公司总部拟落地英国，将设立一支管理团队，以整合运营，寻求协同效应，并确定未来发展计划。

吉利还表示，凭借互补的产品组合和全球性业务布局，新公司产品可涵盖“全球 80％的燃油动力和混合动力汽车市场应用需求”。正式运营后，新公司将为多个品牌提供服务，包括雷诺、吉利汽车、沃尔沃汽车、宝腾、日产、三菱汽车公司和 PUNCH Torino 动力总成公司。未来，新公司将为更多第三方汽车品牌提供全系列动力系统解决方案。

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