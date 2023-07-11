阅读类 App 被指暗藏收费陷阱：充值 700 元看不完一部网文

IT之家 7 月 11 日消息，随着网络文学的发展，阅读类 App 用户越来越多。然而，一些阅读类 App 却利用消费者的阅读需求，采用不合理的收费方式、弹窗广告、自动续费等手段，侵害消费者的知情权和选择权。此外，一些阅读类 App 中的内容也存在不适合未成年人阅读的问题。

IT之家从《中国消费者报》报道获悉，一些阅读类 App 在收费方面存在不明示价格、大量拆分章节、欺骗消费者续费等现象。例如，一位消费者反映，他的孩子在笔墨文学 App 里读一部网文，前 1981 章是免费的，之后的章节就要按章节收费阅读，半个月就花了 700 元。而这部小说已经连载到 3000 多章还未完结，要看完这部小说还得花多少钱都不知道。另一位上海消费者称，他为了看完一本小说付了 64 元才看完 71 节。小说页面根本就没清楚提示完整阅读这本小说要多少钱，用内容一步一步地吸引读者续费掉“坑”。

据报道，小说类阅读 App 一般有两种收费方式。一种是采用按章节收费的方式，价格不确定且不同章节需要的阅读币数量也不同。另外一种方式是花 399 元购买会员年卡，这样可以不限量阅读。记者计算，假设一个 App 中只有一部小说读者喜欢，购买年卡也比按章购买划算。

有律师表示，根据《消费者权益保护法》的规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。阅读类 App 的经营者要在显著位置向读者进行价格明示，尤其是在购买过程中要明确规则。不得通过大量拆分章节，欺骗消费者不断续费购买。

报道还称，除了收费问题外，弹窗广告、自动续费等也是困扰消费者的问题，有不少消费者在不经意间上当受骗。此外，在众多的电子读物中，有些存在色情、暴力等不适合未成年人阅读的内容。多个阅读 App 上，有些读物尤其是小说，为了吸引读者，在两性关系描写上比较露骨，还有的作品不利于未成年人树立正确的三观。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。